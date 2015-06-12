У Баку відкрилися Перші Європейські ігри

У Баку (Азербайджан) проходить Церемонія відкриття Перших Європейських ігор, де запалено вогонь змагань.

Факел на Олімпійський стадіон доставив дворазовий чемпіон Паралімпійських ігор Ільхам Зякієв. Його супроводжував таеквондіст Саїд Гулієв.

Ігри відкритими оголосив президент Азербайджану Ільхам Алієв.

Головною зіркою церемонії стала всесвітньо відома співачка Леді Гага.

Як повідомляв УНІАН, перші в історії Європейські ігри проходять в Баку (Азербайджан) з 12 по 28 червня 2015 року. Протягом змагань буде розіграно 253 комплекти нагород у 20 видах спорту. Україну представляють 243 спортсмени, які виступають у 19 з 20 видів.