Українці Кваша і Горшковозов завоювали срібло чемпіонату Європи зі стрибків у воду
19:33, 12 червня 2015Спорт
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Дует у стрибках з 3-метрового трампліну приніс Україні 5-ту нагороду турніру.
Ілля Кваша приніс нагороду для збірної України у парі з Олександром Горшоковозовым / fina.org/
У Ростоку (Німеччина) завершилися змагання у стрибках з 3-метрового трампліна в рамках чемпіонату Європи зі стрибків у воду, де срібну нагороду завоювали Ілля Кваша та Олександр Горшковозов, повідомляє офіційний сайт змагань.
Український дует отримав за шість стрибків від арбітра оцінку 430.89 бали.
Найсильнішим у цьому виді програми виявився дует з Росії Ілля Захаров та Євген Кузнєцов - 462.96 бали. Бронза на рахунку Патріка Хаусдінга і Стефана Фека з Німеччини - 419.73 бали.
Ця нагорода стала 5-ю для збірної України на турнірі.
Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи зі стрибків у воду проходить в Німеччині з 10 по 14 червня.
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