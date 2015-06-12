Українці Кваша і Горшковозов завоювали срібло чемпіонату Європи зі стрибків у воду

У Ростоку (Німеччина) завершилися змагання у стрибках з 3-метрового трампліна в рамках чемпіонату Європи зі стрибків у воду, де срібну нагороду завоювали Ілля Кваша та Олександр Горшковозов, повідомляє офіційний сайт змагань.

Український дует отримав за шість стрибків від арбітра оцінку 430.89 бали.

Найсильнішим у цьому виді програми виявився дует з Росії Ілля Захаров та Євген Кузнєцов - 462.96 бали. Бронза на рахунку Патріка Хаусдінга і Стефана Фека з Німеччини - 419.73 бали.

Ця нагорода стала 5-ю для збірної України на турнірі.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи зі стрибків у воду проходить в Німеччині з 10 по 14 червня.