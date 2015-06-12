Українка Федорова завоювала бронзову медаль чемпіонату Європи зі стрибків у воду

У Ростоку (Німеччина) завершилися фінальні змагання чемпіонату Європи зі стрибків у воду з метрового трампліна у жінок, де українка Олена Федорова завоювала бронзову медаль, повідомляє офіційний сайт змагань.

За свої п'ять стрибків українка отримала сумарну оцінку від суддів 275,4 бали.

Українка протягом більшої частини змагань лідирувала, але зірвала четвертий стрибок, який коштував їй боротьби за золото. Тим не менш, відрив від більшості суперниць був настільки великий, що вона зуміла втримати 3-е призове місце.

Чемпіонкою Європи стала Таня Каньотто (Італія), срібло - у Надії Бажиної (Росія).

Ця медаль стала 4-ю на рахунку збірної України на нинішньому турнірі.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи проходить в Ростоку з 9 по 14 червня.