Прапороносець України в Баку-2015 Віктор Рубан: "Чемпіонів багато, але почесну місію довірили мені"

Прапороносець збірної України на церемонії відкриття I Європейських ігор в Баку олімпійський чемпіон зі стрільби з лука Віктор Рубан розповів про свої почуття напередодні церемонії прес-службі Національного олімпійського комітету України.

«В Україні дуже багато чемпіонів. Приємно, що прапороносцем обрали саме мене. Це висока довіра і велика честь», - зазначив атлет.

«Раніше доводилося виносити прапор України на відкритті чемпіонату світу, але ж це змагання зовсім іншого рівня, тим більше перші, історичні. Чесно кажучи, коли запропонували, не відразу й повірив. Але подумав, що тепер точно моя сім’я побачить мене по телевізору», - посміхається Віктор.

«Дуже хочеться гарно виступити на змаганнях, показати високий результат. І хоча відсутні законодавці мод – азіати, все одно сильних суперників вистачає. Це і німці, італійці, іспанці, голландці», - відзначив Олімпійський чемпіон.

Як повідомляв УНІАН, перші в історії Європейські ігри відбуваються в Баку (Азербайджан) з 12 по 28 червня 2015 року. Протягом змагань буде розіграно 253 комплекти нагород у 20 видах спорту. Україну представляють 243 спортсмени, які виступають у 19 з 20 видів.