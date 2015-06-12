Українські синхроністки посіли 2-е місце в кваліфікації командних змагань Баку-2015

Збірна України посіла в попередньому турнірі 2-е місце, повідомляє офіційний сайт змагань.

Команда у складі Валерія Апрелєва, Валерія Бережна, Вероніка Гришко, Ганна Єсипова, Мар'яна Серікова, Катерина Ткачова, Аліна Шинкаренко і Єлізавета Яхно отримала за свій виступ оцінку 87,300 бали.

Проміжне перше місце в цьому виді програми займає команда Росії - 89,9333 бали, третіми йдуть синхроністки Іспанії - 86,1333.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні відбулися кваліфікаційні змагання серед дуетів де 2-е місце також посіли українки Яна Нарєжна і Єлізавета Яхно.