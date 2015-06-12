Українські синхроністки посіли 2-е місце в кваліфікації командних змагань Баку-2015
14:59, 12 червня 2015Спорт
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У Баку (Азербайджан) завершилися кваліфікаційні змагання в синхронному плаванні серед команд.
noc-ukr.org
Збірна України посіла в попередньому турнірі 2-е місце, повідомляє офіційний сайт змагань.
Команда у складі Валерія Апрелєва, Валерія Бережна, Вероніка Гришко, Ганна Єсипова, Мар'яна Серікова, Катерина Ткачова, Аліна Шинкаренко і Єлізавета Яхно отримала за свій виступ оцінку 87,300 бали.
Проміжне перше місце в цьому виді програми займає команда Росії - 89,9333 бали, третіми йдуть синхроністки Іспанії - 86,1333.
Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні відбулися кваліфікаційні змагання серед дуетів де 2-е місце також посіли українки Яна Нарєжна і Єлізавета Яхно.
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