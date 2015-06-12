"Барселону" можуть позбавити титулу чемпіона Іспанії через можливий "договорняк" з "Депортиво"

Гравців іспанської "Барселони" і "Депортіво" підозрюють в договірному характері матчу останнього 38-го туру чемпіонату Примери сезону 2014/15, повідомляє Daily mail.

Причиною розслідування, розпочатого Королівської футбольною федерацією послужили слова захисника "Депортіво" Лопо, який у післяматчевому коментарі жартома сказав, що попросив воротаря "Барселони" Хаві "не напружуватися" в кінцівці матчу.

В тому матчі команди зіграли внічию (2:2), що влаштувало обидві сторони. "Барселона" забезпечила собі чемпіонство, а "Депортіво" – прописку в елітному дивізіоні. При цьому "Барселона" вела по ходу зустрічі з рахунком 2:0 і за кілька хвилин до кінця дозволила супернику відновити рівновагу.

У разі, якщо договірний характер матчу буде доведений, "Барселона" позбудеться титулу чемпіона сезону 2014/15, а "Депортіво" - місця в елітному дивізіоні чемпіонату країни на сезон 2015/16.