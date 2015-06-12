Прапороносцем України на церемонії відкриття Європейських ігор буде Олімпійський чемпіон Віктор Рубан

Високу честь пронести прапор України на урочистій церемонії відкриття перших в історії Європейських ігор, які стартують сьогодні в Баку, довірено титулованому стрілку із лука Віктору Рубану.

Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Нагадаємо, що у 2004 році на Олімпійських іграх в Афінах Рубан здобув «бронзу» у складі української збірної в командній першості, а 2008-го в Пекіні став Олімпійським чемпіоном в індивідуальних змаганнях.

Церемонія відкриття Європейських ігор-2015 розпочнеться в Баку о 21.00 за місцевим часом (19.00 - за Києвом). На урочистій церемонії в святковому параді візьмуть участь команди усіх 50 країн-учасниць Старого Світу. На стадіоні команди з’являтимуться в порядку назв за англійською абеткою. Отже, українці вийдуть на парад передостанніми, 49-ми. Замикатимуть урочисту ходу господарі Ігор – представники Азербайджану.

Як повідомляв УНІАН, перші в історії Європейські ігри відбудуться в Баку (Азербайджан) з 12 по 28 червня 2015 року. Протягом змагань буде розіграно 253 комплекти нагород у 20 видах спорту. Україну представляють 243 спортсмени, які виступають у 19 з 20 видів.