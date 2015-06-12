Легкоатлетка Саладуха посіла третє місце на етапі "Діамантової ліги" в Осло

Найкращою для Саладухи стала спроба на 14,46 м. У «діамантових» перегонах з потрійного стрибка вона йде другою. Лідирує переможниця етапу в Осло (14,68 м) колумбійка Катеріне Ібаргуен. Друге місце на етапі у столиці Норвегії посіла Габріела Петрова з Болгарії (14,57).

У свою чергу, Богдан Бондаренко був близьким до того, щоб побити рекорд Хав’єра Сотомайора. Цього разу – рекорд змагань зі стрибків у висоту. Проте планка на висоті 2,38 м не встояла в останній момент. Богдан пропускав 2,36 м, а 2,33 взяв з другої спроби і в підсумку став п’ятим. Андрій Проценко – дев’ятий. Переміг китаєць Говей Чжан (2,36 м).

Ще одна українка Анна Тітімець була восьмою з бігу на 400 метрів з бар’єрами (57,46 с). Перемогла Каліс Спенсер з Ямайки (54,15).

Столиця Норвегії приймала етап найпрестижніших комерційних змагань 11 червня.