НОК України спростував інформацію про бійку українських та російських спортсменів в Баку

Про це йдеться в офіційній заяві НОК, яка надійшла в УНІАН.

"Штаб української команди на перших Європейських іграх в Баку (Азербайджанська Республіка) повідомляє, що інформація про бійку за участю українських спортсменів, яка з'явилася в Азербайджанському електронному виданні "HAKIM.AZ" та була передрукована низкою українських та іноземних ЗМІ – є такою, що не відповідає дійсності", - йдеться в заяві.

Також в НОК підкреслюють: "Оргкомітетом Європейських ігор, Посольством України в Азербайджанській Республіці, компетентними органами безпеки Азербайджану фактів подібних інцидентів не встановлено".

Як повідомляв УНІАН, напередодні haqqin.az з посиланням на свідків інциденту повідомив, що спортсмени двох країн побилися прямо в центрі столиці Азербайджану. Згідно з інформацією, між групою українських і російських спортсменів спочатку зав'язалася словесна перепалка, яка згодом переросла в бійку. Після втручання співробітників правоохоронних органів інцидент був вичерпаний.