Жіноча збірна України з баскетболу програла Франції на Євробаскеті

В Тімішоара (Румунія) закінчився матч 1-го туру групового етапу чемпіонату Європи з баскетболу, в якому збірна України зустрічалася з командою Франції і програла з рахунком 55:79, повідомляє офіційний сайт турніру.

Вирішальними у цьому матчі стали 3-я і 4-а чверті.

Українки на рівних провели з суперницями першу половину матчу й навіть виграли першу чверть з мінімальною перевагою - 21:20. У підсумку, перша половина завершилася з рахунком 33:35.

Втім, після великої перерви суперниці повністю перехопили ініціативу і виграли дві чверті з великим рахунком - 24:12 і 20:10.

Кращим гравцем у складі збірної України стала капітан Аліна Ягупова, на рахунку якої 19 очок.

В іншому матчі групи збірна Чорногорії обіграла команду Чехії з рахунком 71:52.

Згідно з регламентом змагань на першому груповому етапі (5 команд у групі) збірній України необхідно зайняти місце не нижче 3-го, щоб продовжити боротьбу у змаганнях.

Чемпіонат Європи з баскетболу проходить в Румунії та Угорщині з 11 по 28 червня.