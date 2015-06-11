Сергій Бубка відвідав розташування українських спортсменів на Європейських іграх

Головний олімпієць країни оглянув штаб української команди, медпункт та житлові приміщення, ознайомився з інфраструктурою Селища.

Сергій Бубка зустрівся і тепло поспілкувався зі спортсменами та їх тренерами, побажав вдалих виступів та наголосив на важливості бути впевненими у власних силах.

Очільник НОК разом з командою взяв участь в церемонії привітання учасників Ігор, що відбулася в Селищі.

«Приємно було зустрітися з командою і бачити гарний настрій наших спортсменів і тренерів. Ми маємо дуже потужну і представницьку збірну, яка, впевнений, докладатиме усіх зусиль, щоб перемагати і радувати своїми досягненнями український народ», - відзначив Сергій Бубка.

Як повідомляв УНІАН, перші в історії Європейські ігри відбудуться в Баку (Азербайджан) з 12 по 28 червня 2015 року. Протягом змагань буде розіграно 253 комплекти нагород у 20 видах спорту. Представники збірної України змагатимуться у 19 з 20 видів спорту.