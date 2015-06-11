Збірна України з гандболу програла другий матч поспіль команді Росії у відборі до Євро

У Мінську завершився матч 5-го туру відбіркового турніру чемпіонату Європи з гандболу, в якому збірна України виступала в ролі господарів майданчика у матчі з командою Росії і програла з рахунком 28:30, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матчі збірних України та Росії були спареними і проходили в Мінську за рішенням Європейської федерації гандболу.

На відміну від гри, що проходила напередодні, сьогоднішній матч виявився більш наполегливим і напруженим і протягом гри перевага більш титулованих росіян була мінімальною. Перший тайм завершився з рахунком 16:14 на користь російської команди, а другий тайм українці зуміли звести внічию.

Найрезультативнішим гравцем у складі збірної України став Роман Чичикало, який забив 7 голів.

Після гри Чичикало зазначив: "Вважаю, що результат достойний. Команда згуртувалася, хлопці молодці. Крім того, зазначу, що зуміли зігратися протягом однієї гри, незважаючи на те, що команда зібралася лише напередодні цих матчів".

Як повідомляв УНІАН, напередодні збірна України програла росіянам з рахунком 22:27.

Таким чином, українці зазнали п'ять поразок поспіль і втратили всі шанси потрапити на Чемпіонат Європи-2016 в Польщу.