Українські та російські спортсмени побилися напередодні Європейських ігор у Баку

18:50, 11 червня 2015
Спорт
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У Баку відбулася сутичка між українськими і російськими спортсменами, які прибули для участі в перших Європейських іграх.

REUTERS

Як повідомляє haqqin.az з посиланням на свідків інциденту, спортсмени побилися прямо в центрі столиці Азербайджану.

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Згідно з інформацією, між групою українських і російських спортсменів спочатку зав'язалася словесна перепалка, яка згодом переросла в бійку.

Після втручання співробітників правоохоронних органів інцидент був вичерпаний.

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