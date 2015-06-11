Українські та російські спортсмени побилися напередодні Європейських ігор у Баку
18:50, 11 червня 2015Спорт
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У Баку відбулася сутичка між українськими і російськими спортсменами, які прибули для участі в перших Європейських іграх.
REUTERS
Як повідомляє haqqin.az з посиланням на свідків інциденту, спортсмени побилися прямо в центрі столиці Азербайджану.
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Згідно з інформацією, між групою українських і російських спортсменів спочатку зав'язалася словесна перепалка, яка згодом переросла в бійку.
Після втручання співробітників правоохоронних органів інцидент був вичерпаний.
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