Українські та російські спортсмени побилися напередодні Європейських ігор у Баку

Як повідомляє haqqin.az з посиланням на свідків інциденту, спортсмени побилися прямо в центрі столиці Азербайджану.

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Згідно з інформацією, між групою українських і російських спортсменів спочатку зав'язалася словесна перепалка, яка згодом переросла в бійку.

Після втручання співробітників правоохоронних органів інцидент був вичерпаний.