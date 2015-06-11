Європарламент у резолюції підтримав можливе перенесення ЧС-2018 з Росії

У заяві, опублікованій на сайті Європарламенту, йдеться, що депутати вітають заяву керівника комісії ФІФА з аудиту. Раніше він попередив, що виявлення корупційних порушень може призвести до перенесення чемпіонату світу з Росії, повідомляє Російська служба ВВС.

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У резолюції також міститься заклик до негайного складання повноважень президентом ФІФА Йозефом Блаттером. Раніше він вже анонсував свою відставку, однак уточнив, що вона відбудеться не раніше грудня.

В даний час американські і швейцарські слідчі розслідують справу про корупцію серед функціонерів ФІФА. Кілька людей вже затримано. При цьому відносно Блаттера ніякі звинувачення поки не висувалися.

Чутки про можливе перенесення чемпіонату світу з Росії з'явилися відразу після повідомлень про затримання корумпованих чиновників. При цьому на даний момент жодних доказів отримання функціонерами ФІФА хабарів з Росії не було знайдено.

Російські чиновники наполягають, що питання про перенесення чемпіонату не піднімається.