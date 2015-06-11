ФІФА заперечує варіант перенесення ЧС-2018 з Росії в Катар

Дана інформація абсолютно не відповідає дійсності, повідомили "Р-Спорт" у прес-службі ФІФА.

Раніше іспанська газета As повідомила, що у ФІФА є план перенесення чемпіонату світу з футболу 2018 року Росії в Катар у випадку, якщо відбудеться ескалація конфлікту на південному сході України. За даними видання, керівництво ФІФА таємно звернулося до уряду Катару, яке готується до проведення ЧС-2022, з проханням прискорити будівництво стадіонів в країні, щоб, принаймні, вісім з них були повністю готові до 2018 року.

Перший в історії чемпіонат світу з футболу на території Росії пройде з 14 червня по 15 липня 2018 року. Матчі мундіалю будуть зіграні в 11 містах Росії: Москві, Калінінграді, Санкт-Петербурзі, Волгограді, Казані, Нижньому Новгороді, Самарі, Саранську, Ростові-на-Дону, Сочі і Єкатеринбурзі.