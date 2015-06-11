Анна Міщенко та Богдан Бондаренко визнані найкращими легкоатлетами травня в Україні

Завершилося голосування по визначенню найкращих легкоатлетів травня в Україні, де перемогли стрибун у висоту Богдан Бондаренко та представниця бігу на середні дистанції Анна Міщенко, повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

Анна Міщенко минулого місяця здобула перемоги на трьох турнірах серії IAAF World Challenge у Кавасакі, Пекіні та Остраві. Окрім того, у м. Доха вона показала 6-й результат сезону у світі у бігу на 1500 метрів – 4.01,95. Міщенко впевнено перемогла у голосуванні.

У чоловіків боротьба була більш напруженою. З невеликою перевагою Богдан Бондаренко випередив метальника молота, володаря найвищого юнацького досягнення України Гліба Піскунова. Нагадаємо, Бондаренко виграв змагання IAAF World Challenge у Кавасакі зі стрибків у висоту з третім результатом сезону у світі (2.37). Окрім цього, здобув перемогу на IAAF World Challenge у Остраві (2.24) та посів друге місце на етапі Діамантової ліги у Шанхаї (2.32).

Опитування проводилося серед членів Ради ФЛАУ, представників ЗМІ та вболівальників (у мережі Facebook). Голоси кожної з груп при підведенні підсумків враховувалися як третина усіх голосів.