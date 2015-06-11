Збірна України - шоста за кількістю учасників на Європейських іграх в Баку

Наша збірна у складі 243 спортсменів за кількістю атлетів з-поміж 50 європейських держав є 6-ю, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Більше спортсменів на престижні Ігри делегували лише Росія (359), Італія (291), господарі змагань, команда Азербайджану (289), Німеччина (266) та Франція (251).

Відзначимо, що для здобуття права взяти участь в Європейських іграх спортсмени повинні були подолати непростий кваліфікаційний відбір.

Як повідомляв УНІАН, перші в історії Європейські ігри відбудуться в Баку (Азербайджан) з 12 по 28 червня 2015 року. Протягом змагань буде розіграно 253 комплекти нагород у 20 видах спорту. Представники збірної України змагатимуться у 19 з 20 видів спорту.