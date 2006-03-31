До Києва прибув єдиний у світі золотий кубок FIFA

Футбольний кубок FIFA прибув до Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції, присвяченій цій події, офіційний речник світового туру футбольного кубку FIFA Емануель МАРАДЕС повідомив, що це перший розгорнутий тур справжнього, єдиного у світі золотого кубку FIFA. Раніше кубок ніколи не демонструвався за межами країн - безпосередніх учасниць або переможниць Чемпіонату світу з футболу.

Він наголосив, що тур проходить за підтримки компанії «Кока-Кола».

За словами Е.МАРАДЕСА, тур розпочався у місті Аккара (Гана) 7 січня 2006 року і завершиться 10 квітня у Римі (Італія). Маршрут тримісячного світового туру об’єднав 29 країн та 31 місто по всьому світу.

«Тур став символом світового єднання для футбольних фанатів з Африки, Південної та Північної Америки, Європи та Азії», - наголосив Е.МАРАДЕС.

За його словами, Київ став одним із шести міст європейської частини програми туру, та одним із двох міст, що представляють Східну Європу. Він наголосив, що 1 квітня в Українському домі кубок Чемпіонату світу буде виставлено для загального доступу. Усі охочі зможуть побачити його на власні очі та сфотографуватися з ним.

У свою чергу міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО назвав прибуття кубку визначною подією у спортивному житті України. «Це ще одне підтвердження високого рівня українського футболу у світі», - зауважив він.

На переконання міністра, перебування кубку в Україні буде додатковою мотивацією для головного тренера і національної збірної вибороти якнайвище місце на Чемпіонаті світу 2006 року, а також надихне українських уболівальників максимально підтримувати українську команду.

На думку Ю.ПАВЛЕНКА, це буде додатковим аргументом під час проведення тендеру на право проведення в Україні Чемпіонату Європи-2012.

Він подякував компанії «Кока-Кола» за сприяння розвитку спорту і зазначив, що «Кока-Кола» бере участь у проекті будівництва спортивних майданчиків по всій Україні, при цьому 20 майданчиків буде споруджено уже цього року.

У свою чергу головний тренер національної футбольної збірної Олег БЛОХІН зауважив, що проведення таких акцій йде на користь всієї України.