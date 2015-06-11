Європарламент вимагатиме від Блаттера піти з ФІФА раніше терміну

Резолюція Європарламенту (ЄП) щодо ситуації навколо ФІФА, що закликає президента організації Йозефа Блаттера негайно піти у відставку, поступившись місцем тимчасово виконуючому обов'язки, буде винесено в четвер на схвалення асамблеї в рамках сесії в Страсбурзі, повідомив РИА Новости представник фракції ліберальних демократів.

"Проект резолюції, підписаний усіма політичними фракціями Європейського парламенту, закликає до повномасштабного розслідування заявок від Катару та Росії на проведення світових футбольних чемпіонатів (2022 і 2018 років відповідно), а також до того, щоб Єврокомісія забезпечила поширення на спорт європейського законодавства по боротьбі з відмиванням грошей", — сказав співрозмовник агентства.

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Позачергове засідання виконавчого комітету ФІФА, на якому обговорять дату позачергового конгресу, де пройдуть вибори голови організації, відбудеться в липні. Раніше повідомлялося, що новий президент ФІФА може бути обраний 16 грудня 2015 року.

Блаттер, який очолює ФІФА з 1998 року і став восьмим главою федерації, 29 травня був переобраний на п'ятий термін на фоні грандіозного скандалу, а вже 2 червня оголосив про відхід зі свого поста і попросив виконавчий комітет ФІФА зібрати позачерговий конгрес, щоб вибрати наступника на посаді голови організації. За словами голови спеціальної комісії з виборів президента ФІФА Доменіко Скелі, позачерговий конгрес відбудеться в період з грудня 2015 року по березень 2016-го.