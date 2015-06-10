Жіноча збірна України завоювала бронзу ЧЄ з фехтування на шаблях

20:21, 10 червня 2015
Спорт
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В Монтре (Швейцарія) завершилися командні змагання чемпіонату Європи з фехтування у жінок-шаблісток, де збірна України завоювала бронзову медаль.

Сборная Украины завоевала бронзу ЧЕ / gorsovet.nikportal.net

Українки зазнали єдиної поразки в півфіналі, але змогли реабілітуватися в матчі за 3-е місце, повідомляє офіційний сайт змагань.

Команда у складі Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Вороніна та Олена Кравацька в півфіналі поступилася збірній Росії з великим рахунком - 31:45. Тим не менш, настільки прикра поразка не справила великого психологічного вплива на наших спортсменок. У матчі за 3-е місце проти збірної Італії українки не менш впевнено виграли - 45:30.

Чемпіоном Європи стала збірна Росії, яка у фіналі виявилася сильнішою за команду Франції - 45:36.

Як повідомляв УНІАН, раніше на цьому ЧЄ Олена Вороніна завоювала бронзу в особистому турнірі, де Ольга Харлан сенсаційно програла в 1/4 фіналу.

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