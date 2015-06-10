Українка Прокопчук завоювала золото чемпіонату Європи зі стрибків у воду, Колодій - бронзу

У Ростоку (Німеччина) завершився другий день чемпіонату Європи зі стрибків у воду, де в обох фіналах українці завоювали дві нагороди, повідомляє офіційний сайт змагань.

Юлія Прокопчук завоювала золтую медаль у стрибках з 10-метрової платформи. За 5 спроб українка отримала сумарну оцінку 327,50 бали, впевнено випередивши найближчих суперниць. Срібло на рахунку Лаури Маріно (Франція) - 323,60, бронза - у Ноемі Батки з Італії, яка набрала 323,30 бали.

У фіналі змагань у стрибках з 1-метрового трампліна Олег Колодій зайняв 3-е місце і завоював бронзу. Колодій набрав за 6 стрибків 391,1 бали, відставши від чемпіона Європи Метью Россета на 42,70 бали. Результат Россета - 433,80 бали. Росіянин Євген Новоселов набрав 396,05 бали.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Прокопчук і Ілля Кваша завоювали бронзу в першому виді програми ЧЄ - командних змаганнях.

Чемпіонат Європи в Ростоку (Німеччина) проходить з 9 по 14 червня.