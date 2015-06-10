Мессі постане перед судом за несплату податків

Суд Барселони відхилив апеляцію футболіста в цій справі, повідомляє Проспорт з посиланням на іспанську El Pais.

Тепер судовий розгляд буде продовжено.

У 2013 році Ліонеля і його батька Хорхе Мессі звинуватили у несплаті податків на суму 4,1 мільйона євро в період з 2006 по 2009 роки. Крім того, футбольна зірка звинувачується в ухиленні від сплати податків при укладенні рекламних контрактів.

Раніше повідомлялося, що Мессі заплатив податкової Іспанії 10 мільйонів євро, щоб з нього і батька зняли звинувачення.