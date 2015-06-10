Збірна України з гандболу програла команді Росії у матчі відбору Євро-2016

Гра завершилася з рахунком 27:22, повідомляє офіційний сайт змагань.

Росіяни мали перевагу впродовж усього матчу і вже в першому таймі створили собі перевагу в 5 голів - 15:10. Щоправда, після перерви українці зуміли перехопити ініціативу і на деякий час скоротили відставання до "-3". Але, згодом суперник повернув собі перевагу і завершив матч впевненою перемогою.

Кращим гравцем у складі збірної України став Максим Карамишев, на рахунку якого 4 голи.

Матч проходив у Мінську за рішенням Європейської федерації гандболу. яка не дала добро на проведення ігор на території України і Росії.

У четвер, 11 червня, буде проведено матч другого кола відбору Євро-2016 Україна - Росія.

Таким чином, збірна України програла 4-й матч з 4-х можливих і звела до мінімуму свої шанси на потрапляння у фінальний турнір Євро-2016.

Відбірковий турнір Євро-2016 завершиться 14 червня.