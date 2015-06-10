Українці Прокопчук і Кваша завоювали бронзу ЧЄ зі стрибків у воду в командних змаганнях

Наші спортсмени на 23 бали відстали від переможців, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українці за свої стрибки отримали сумарну оцінку в 383,50 бали. У той же час, переможці змагань Надія Бажина та Віктор Мінібаєв (Росія) набрали 406,5 очки. 2-е місце і срібні медалі завоювали Марія Курьо і Патрік Хаусдінг з Німеччини, які набрали 399,15 бали.

Це був перший вид програми змагань.

Чемпіонат Європи проходить у Ростоку (Німеччина) з 9 по 14 червня.