Українці Прокопчук і Кваша завоювали бронзу ЧЄ зі стрибків у воду в командних змаганнях
14:20, 10 червня 2015Спорт
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У Ростоку (Німеччина) стартував чемпіонат Європи зі стрибків у воду де вже у перший день турніру, в командних змаганнях, бронзову медаль завоювали українці Юлія Прокопчук та Ілля Кваша.
Юлія Прокопчук стала співавтором першої медалі збірної України на ЧЄ / noc-ukr.org
Наші спортсмени на 23 бали відстали від переможців, повідомляє офіційний сайт змагань.
Українці за свої стрибки отримали сумарну оцінку в 383,50 бали. У той же час, переможці змагань Надія Бажина та Віктор Мінібаєв (Росія) набрали 406,5 очки. 2-е місце і срібні медалі завоювали Марія Курьо і Патрік Хаусдінг з Німеччини, які набрали 399,15 бали.
Це був перший вид програми змагань.
Чемпіонат Європи проходить у Ростоку (Німеччина) з 9 по 14 червня.
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