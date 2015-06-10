Гімнаст Верняєв: На Європейських іграх будемо змагатись за новою системою
Одним із перших серед українських спортсменів до Баку для участі в Європейських іграх прибув чемпіон світу та Європи зі спортивної гімнастики Олег Верняєв.
Нинішній лідер української та світової гімнастики розповів про систему нинішніх змагань, та відзначив їх важливість для гімнастичного світу, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.
«Склад учасників буде потужним і представницьким. Очікується близько 80% гімнастичної еліти Європи. Змагання відбуватимуться за новою системою. Так до фіналу багатоборства потраплять лише 18 гімнастів замість звичних 24, причому це може бути лише один представник від країни. В фіналах окремих видів виступатимуть лише 6 найкращих спортсменів за підсумками кваліфікації на відміну від традиційних 8 - і теж від кожної країни максимум один представник», - відзначив лідер збірної України.
Стосовно своїх особистих вражень, Верняєв зазначив: «Настрій нормальний, переліт також був непоганий. Зараз проходимо адаптацію і розпочинаємо тренування. Змагання стартують вже 14 червня», - розповів найкращий спортсмен України 2014 року, чинний чемпіон світу та Європи.
Як повідомляв УНІАН, перші в історії Європейські ігри відбудуться в Баку (Азербайджан) з 12 по 28 червня 2015 року. Протягом змагань буде розіграно 253 комплекти нагород у 20 видах спорту. Представники збірної України змагатимуться у 19 з 20 видів спорту.