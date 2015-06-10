Гімнаст Верняєв: На Європейських іграх будемо змагатись за новою системою

Нинішній лідер української та світової гімнастики розповів про систему нинішніх змагань, та відзначив їх важливість для гімнастичного світу, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

«Склад учасників буде потужним і представницьким. Очікується близько 80% гімнастичної еліти Європи. Змагання відбуватимуться за новою системою. Так до фіналу багатоборства потраплять лише 18 гімнастів замість звичних 24, причому це може бути лише один представник від країни. В фіналах окремих видів виступатимуть лише 6 найкращих спортсменів за підсумками кваліфікації на відміну від традиційних 8 - і теж від кожної країни максимум один представник», - відзначив лідер збірної України.

Стосовно своїх особистих вражень, Верняєв зазначив: «Настрій нормальний, переліт також був непоганий. Зараз проходимо адаптацію і розпочинаємо тренування. Змагання стартують вже 14 червня», - розповів найкращий спортсмен України 2014 року, чинний чемпіон світу та Європи.

Як повідомляв УНІАН, перші в історії Європейські ігри відбудуться в Баку (Азербайджан) з 12 по 28 червня 2015 року. Протягом змагань буде розіграно 253 комплекти нагород у 20 видах спорту. Представники збірної України змагатимуться у 19 з 20 видів спорту.