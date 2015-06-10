ФІФА визначить дату проведення виборів президента організації на Виконкомі в липні

Виконком Международнйо федерації футбольних асоціацій (ФІФА) збереться на своє чергове засідання в липні, повідомляє Reuters.

На Виконкомі будуть обговорені терміни виборів нового керівника світового футболу, у зв'язку з достроковою відставкою нинішнього керівника Йозефа Блаттера.

На даний момент існують різні робочі варіанти дати проведення виборів, а інформація про те, що вибори вже призначені на 16 грудня не відповідає дійсності.

Так, минулого тижня, відповідальний за вибори чиновник організації Доменіко Скала заявив, що це може відбутися в будь-який час між груднем і березнем 2017-го року.

"Від Виконавчого комітету потрібно підтвердити дату і порядок денний позачергового виборного конгресу, - зазначив представник ФІФА в офіційній заяві. - Цей надзвичайний Виконком збереться в липні, точна дата буде підтверджена протягом цього тижня".

Як повідомляв УНІАН, Блаттер подав у відставку в минулий вівторок, менш ніж через тиждень після того, як швейцарська поліція заарештувала кілька посадових осіб за звинуваченням у корупції, поданих прокурорами США в Нью-Йорку. І всього через 3 дні після свого переобрання на пост керівника ФІФА.