ФІФА просить Катар бути готовим до можливого проведення ЧС-2018 замість Росії

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) таємно попросила арабську країну підготувати як мінімум 8 стадіонів до 2018 року, щоб бути готовою прийняти найближчий чемпіонат світу, якщо раптом той буде відібраний у Росії, повідомляє Soccer.ru з посиланням на іспанську AS.

На ФІФА продовжують чинити тиск лідери США, Великобританії та Німеччини, які вважають нейпринятним проведення ЧС-2018 в Росії, враховуючи кризу на Україні.

У цьому зв'язку ФІФА змушена опрацьовувати додаткові варіанти на випадок необхідності перенесення Мундіалю в іншу країну.

Як повідомляв УНІАН, серйозна криза у ФІФА розпочалася 27 травня, коли в Цюріху були заарештовані ряд чільних посадовців організації, обвинувачених у корупції при виборі країн-господинь ЧС 2018 і 2022 років.