Молодіжна збірна України не потрапила у чвертьфінал ЧС

В Окленді (Нова Зеландія) завершився матч 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу серед молодіжних збірних (U-20), в якому збірна України зустрічалася з командою Сенегалу і програла в серії пенальті - 1:1 (1:3), повідомляє офіційний сайт турніру.

Доля матчу була вирішена в серії пенальті.

Основний час гри проходило з помітною перевагою збірної України, яка довгий час не могла її реалізувати. Тим не менш, на 70-й хвилині команда Олександра Петракова вийшла вперед у рахунку. Українці спіймали суперника на контратаці, в якій Євген Немтінов віддав передачу в штрафний майданчик на хід Артему Бесєдіну, а той не доходячи до кута воротарського низом пробив у дальній кут.

Тим не менш, вже через 13 хвилин, на 83-й Сіді Сарр зрівняв результат. У цьому епізоді грубо помилився гравець української збірної Тарас Качараба. Спочатку не зумів вибити м'яч зі штрафної Едуард Соболь, потім Качараба махнув ногою повз м'яча, після чого Сарр з небезпечної позиції перебуваючи в 10 метрах від воріт потужно пробив під поперечину - 1:1.

В овертаймі суперники поперемінно захоплювали ініціативу, мали кілька небезпечних моментів для того, щоб забити гол, але так і не змогли вирішити долю гри у відведені регламентом 30 хвилин.

А в серії пенальті більш вдалими виявилися африканські футболісти - 3:1. Удари Євгена Чумака, Ігоря Харатіна і Валерія Лучкевича відбив воротар сенегальців Ібрахіма Сі, в той час як самі сенегальські футболісти реалізували всі свої удари.

Як повідомляв УНІАН, молодіжний Чемпіонат світу з футболу в Новій Зеландії проходить з 30 травня по 20 червня.