Кримська легкоатлетка Ребрик не увійшла в попередній склад збірної РФ на командний ЧЄ

Раніше в.о. голови Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА) Вадим Зеличенок допустив, що кримська спортсменка може дебютувати за збірну Росії вже на цьому турнірі, повідомляє ТАСС.

4 червня була опублікована інформація про те, що ВФЛА підписала договір з Федерацією легкої атлетики України, згідно з яким сім кримських легкоатлетів, включаючи Ребрик, отримали право виступати за збірну Росії. За інформацією російського агентства, українська сторона оцінила витрати на підготовку спортсменів в 170 тисяч доларів США. Половина з цієї суми нібито була виплачена на початку квітня.

Разом з тим, в українській федерації (ФЛАУ) спростували новину про те, що спортсменам дозволили перейти до складу іншої національної команди. У повідомленні прес-служби ФЛАУ підкреслювалося: "Угода між ФЛАУ і ВФЛА існує, однак гроші від ВФЛА на даний момент не надходили взагалі. Тому дозвіл на виступ атлетів за збірну Росії ФЛАУ ще не надавала". Сума компенсації також не розголошується.

Чемпіонат Європи в Чебоксарах пройде з 20 по 21 червня.