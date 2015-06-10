Вибори нового президента ФІФА відбудуться в грудні - ЗМІ

10:16, 10 червня 2015
Спорт
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Остаточно дату виборів буде названо в липні.

REUTERS

Як стало відомо Бі-бі-сі, вибори нового президента Міжнародної федерації футболу (ФІФА) попередньо заплановані на 16 грудня 2015 року.

Остаточно дата виборів буде названа в липні. Відомо, що вони відбудуться в Цюріху, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

2 червня президент ФІФА Зепп Блаттер оголосив про своє рішення піти у відставку на тлі корупційного скандалу в організації. Формально йому самому жодних оголошень поки не пред'явлено, однак розслідування триває. Блаттер не буде висувати свою кандидатуру на нових виборах, але буде виконувати обов'язки президента федерації до виборів.

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Раніше стало відомо, що можливий учасник корупційних схем у ФІФА аргентинець Алехандро Бурсако добровільно здався італійській поліції.

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