Збірна України обіграла команду Грузії у товариському матчі

В Лінці (Австрія) завершився товариський матч національних збірних команд Грузії та України, в якому українці перемогли з рахунком 2:1.

Доля матчу була вирішена у другому таймі.

Українці мали перевагу протягом всього матчу, але в першому таймі суперник зміг нівелювати її хорошою грою в обороні. А після перерви, протягом 20 хвилин, "жовто-сині" забили два голи. На 57-й хвилині відзначився Артем Кравець. У цьому епізоді грубої помилки припустився суперник. Воротар розіграв удар від воріт із захисником, коли гравець оборони віддав назад на кіпера. Георгій Лорія випадково пропустив м'яч під ногою, той вдарився об штангу і відскочив до Кравця. У підсумку, Артем забив легкий гол.

За 10 хвилин, на 67-й, гол забив Євген Коноплянка. Навіс Миколи Морозюка з флангу завершився вдалим замиканням Коноплянки. У цьому епізоді гравець збірної України випередив Учу Лобжанідзе і ногою відправив м'яч у ближній кут - 2:0.

І лише на 81-й хвилині Мате Вацадзе скоротив розрив в рахунку. Євген Хачеріді побіг ліворуч страхувати Павла Ксьонза, але гравці збірної України не встигли перебудуватися. Леван Кенія класно навісив, Ярослав Ракицький пропустив Вацадзе, і той буквально розстріляв головою Дениса Бойка.

Цей матч був основним етапом підготовки до гри збірної України у відборі Євро-2016. 14 червня команда Михайла Фоменка зіграє офіційну гру проти збірної Люксембургу.