Юнацька збірна України з футболу дізналася суперників по Євро

Урочисту церемонію жеребкування провели колишній гравець збірної Греції Йоргос Карагуніс і голова Комітету УЄФА з дитячо-юнацького та аматорського футболу Джим Бойс, повідомляє прес-служба ФФУ.

Кульки з вісімкою кращих збірних Європи були розбиті на два квартети. Згідно з Регламентом турніру, по дві кращі збірні з кожної групи вийдуть до півфіналів змагань.

У підсумку, до групи «А» потрапили збірні Греції, України, Австрії та Франції. Натомість, у квартеті «B» зустрінуться команди Німеччини, Іспанії, Нідерландів, Росії.

Матчі групи «А» відбудуться 6, 9 та 12 липня, а поєдинки групи «B» будуть зіграні 7, 10 та 13 липня. Усі ігри фінального турніру грецького Євро проходитимуть у трьох містах – Катерині, Ларіссі та Верії. Півфінали континентальної першості відбудуться 16 липня, а вирішальний матч пройде 19 липня у Катерині.