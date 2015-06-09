Гравець "Шахтаря" Адріано визнаний кращим гравцем групового етапу Ліги чемпіонів

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) визначив кращих гравців і команди Ліги чемпіонів відразу в декількох номінаціях, в одній з яких переміг форвард донецького "Шахтаря" Луїс Адріано, повідомляє офіційний портал УЄФА.

Так, у номінації "Краща команда" перемогу здобула "Барселона", а кращим гравцем групового етапу став якраз Адріано. У свою чергу, кращим гравцем плей-офф названий Неймар ("Барселона"), кращим матчем у виконанні однієї з команд — гра "Баварії" проти "Порту" (6:1), а кращим моментом сейви воротаря Даніеля Субашича у матчі його команди "Монако" і "Арсеналу".

У анотації УЄФА до вибору кращого гравця групового етапу сказано: "Не всі рекорди цього сезону дісталися добре відомому аргентинцеві (Мессі) і блискучому форварду з Португалії (Роналду). У минулому сезоні Кріштіану Роналду встановив новий рекорд результативності на груповому етапі Ліги чемпіонів, проте вже в наступному розіграші Луїс Адріано повторив досягнення португальця. Що ще більш дивно, вісім з дев'яти своїх м'ячів бразилець забив протягом двох тижнів (в двох матчах проти БАТЕ).

Як повідомляв УНІАН, в минулому сезоні ЛЧ 2014/15 "Шахтар" подолав груповий етап, вийшовши у плей-офф, але вже в 1/8 фіналу програв за сумою двох матчів німецькій "Баварії".