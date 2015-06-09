Фанатів ФК "Севастополь" заочно засудили до 15 років в'язниці

До моменту винесення вироку фанати встигли виїхати з Криму, при цьому деякі з них покинули півострів більше року тому, повідомляє Меридіан Севастополь.

За словами представників ультрас, справи завели через їх патріотичні погляди та підтримку України, яку вони не приховували.

«До нас найчастіше приходили додому, до матері. З ФСБ запитували, де я, хто я, чи воюю я і чим займаюся в Україні, – розповів ультрас «Севастополя» Ернест. – А ось нещодавно вже, перед 9 травня, приходили додому і робили повний обшук».

Після цього відбувся суд, на якому підозрюваних засудили до 15 років в'язниці.

У травні 2014 року були внесені поправки у Федеральний закон Росії, які розширили повноваження ФСБ при перевірці підозрюваних в тероризмі та екстремізмі. Зокрема, обвинуваченим за такими статтями збільшили терміни позбавлення волі (від 15 років до довічного ув'язнення).