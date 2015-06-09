Розшукуваний Інтерполом чиновник ФІФА заарештований в Італії

Один з підозрюваних у справі про корупцію у ФІФА у вівторок здався поліції в Італії, повідомляє ТАСС з посиланням на Reuters.

Бурсако зміг уникнути арешту 27 травня в Цюріху (Швейцарія), де розташована штаб-квартира ФІФА. Тоді було затримано сімох високопоставлених чиновників організації за підозрою в корупції. За даними швейцарської газети Le Matin Dimanche, в момент, коли проводилися арешти в готелі "Баур про ляк", він снідав в ресторані того ж готелю, але поліцейські його не помітили або не впізнали.

На даний момент передбачається екстрадиція чиновників у США, де їм можуть бути пред'явлені звинувачення.

Одночасно з арештами стало відомо, що швейцарська поліція порушила кримінальну справу стосовно групи невідомих осіб, пов'язаних з відмиванням грошей під час виборів країн-організаторів чемпіонатів світу 2010, 2018 і 2022 років.

На тлі скандалу глава ФІФА Йозеф Блаттер, переобраний 29 травня, оголосив про відхід у відставку.