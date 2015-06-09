Українська тенісистка Цуренко програла в першому колі турніру в Нідерландах

Матч завершився з рахунком 2:6, 6:2, 3:6, повідомляє офіційний сайт змагань.

У цьому матчі українка була фавориткою, так як знаходиться вище в рейтингу. До того ж, суперниця змушена була подолати кваліфікаційні змагання, в той час як Цуренко автоматично потрапила в число учасниць основних змагань.

Тим не менш, вже у першому сеті Хлавачкова досить впевнено виграла, дозволивши суперниці взяти лише два гейми. А надалі, після того як українка дала симетричну відповідь у другій партії - 6:2, чеська тенісистка не розгубилася і впевнено провела третю партію, зробивши на один брейк більше суперниці - 6:3.

Цуренко була єдиною представницею України в жіночих одиночних змаганнях в Росмалені.

Це вже не перша невдача українських тенісистів на цьому тижні. Напередодні, в Штуттгарті (Німеччина) на чоловічому турнірі серії АТР Mercedes Cup Олександр Долгполов програв у першому ж колі, не зумівши впоратися з місцевим тенісистом Філіпом Кольшрайбером – 3:6, 3:6.

Турнірами в Штуттгарті і Росмалені починається 5-тижнева трав'яна частина сезону, під час якої спортсмени протягом трьох тижнів, з 8 по 28 червня, будуть готуватися до найпрестижнішого у світі тенісу Вімблдонського турніра. Змагання в передмісті Лондона в цьому році пройдуть з 29 червня по 12 липня.