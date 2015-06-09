На змаганнях серії легкоатлетичної "Діамантової ліги" в Осло виступлять шестеро українців

В найближчому етапі найпрестижнішої легкоатлетичної комерційної серії змагань "Діамантова ліга" виступлять 6 українських спортсменів, повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

Богдан Бондаренко і Андрій Проценко змагатимуться у секторі для стрибків у висоту. Ольга Саладуха — в секторі для потрійного стрибка. Анна Тітімець вийде на старт дистанції 400 метрів з бар'єрами, Анна Міщенко побіжить 1500 метрів, а Тамара Твердоступ буде в ролі пейсмейкера з бігу на 5000 метрів.

Змагання в Осло (Норвегія) відбудуться 11 червня.