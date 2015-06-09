В Єгипті 11 футбольних уболівальників засудили до смертної кари
14:35, 09 червня 2015Спорт
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Суд Каїра засудив до смертної кари 11 осіб, обвинувачених у справі про бійку, що сталася на стадіоні в Порт-Саїді.
Матч двох єгипетських команд завершився кривавою бійнею / futbol-com.ucoz.ru
Ще 15 осіб засуджені до тюремного ув'язнення строком від 5 до 15 років, 21 підсудний був виправданий, повідомляє Спорт-Експрес з посиланням на ahram.org.
Інцидент стався після матчу чемпіонату Єгипту, який відбувся 1 лютого 2012 року. У ньому «Аль-Масрі» здобув перемогу над «Аль-Ахлі», після чого фанати другої команди атакували своїх опонентів. Потім заворушення перекинулися на Каїр і Суец. Жертвами за підсумками інциденту стали більше 74 осіб.
Фанати «Аль-Масрі» і родичі загиблих з радістю сприйняли рішення суду, в той час як рідні засуджених спробували взяти штурмом в'язницю, в якій утримуються засуджені.
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