В Єгипті 11 футбольних уболівальників засудили до смертної кари

Ще 15 осіб засуджені до тюремного ув'язнення строком від 5 до 15 років, 21 підсудний був виправданий, повідомляє Спорт-Експрес з посиланням на ahram.org.

Інцидент стався після матчу чемпіонату Єгипту, який відбувся 1 лютого 2012 року. У ньому «Аль-Масрі» здобув перемогу над «Аль-Ахлі», після чого фанати другої команди атакували своїх опонентів. Потім заворушення перекинулися на Каїр і Суец. Жертвами за підсумками інциденту стали більше 74 осіб.

Фанати «Аль-Масрі» і родичі загиблих з радістю сприйняли рішення суду, в той час як рідні засуджених спробували взяти штурмом в'язницю, в якій утримуються засуджені.