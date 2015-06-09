"Дніпро" розпочне наступний єврокубковий сезон з основного раунду Ліги Європи

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оприлюднив список команд, які в наступному сезоні, минаючи кваліфікацію, почнуть турнір з основного раунду - групового етапу, повідомляє офіційний портал УЄФА.

З 48 учасників групового етапу вже відомі 16: "Вільяреал" (Іспанія), "Аугсбург, "Шальке-04" (обидва - Німеччина), "Ліверпуль", "Тоттенхем" (обидва - Англія), "Фіорентина", "Наполі" (обидва - Італія), "Брага" (Португалія), "Олімпік" (Франція), "Локомотив" (Росія), "Гронінген" (Нідерланди), "Дніпро" (Україна), "Андерлехт" (Бельгія), "Бешикташ" (Туреччина), "Астерас" (Греція), "Сьон" (Швейцарія).

Ще 22-ма учасниками групового етапу стануть переможці раунду плей-офф, матчі якого заплановані на серпень. Нарешті, ще десять клубів вийдуть у груповий етап Ліги Європи, поступившись в раунді плей-офф Ліги чемпіонів. Таким чином, всього в турнірі будуть брати участь 48 команд.

Два інших українських клубу «Зоря» (Луганськ) і «Ворскла» (Полтава) стартують в турнірі з 3-го кваліфікаційного раунду, матчі якого пройдуть 30-го липня і 6-го серпня. Це буде передостанній раунд кваліфікації, який пройде перед раундом плей-офф.