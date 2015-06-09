Екс-віце-президента ФІФА підозрюють у крадіжці пожертвувань для мешканців Гаїті
07:48, 09 червня 2015Спорт
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Колишній віце-президент ФІФА Джек Уорнер перебуває під слідством у справі про зникнення грошей, які призначалися жертвам землетрусу на Гаїті в 2010 році.
REUTERS
Уорнер відвідав постраждалу країну через кілька місяців після катастрофи, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
Він зумів знайти 750 тисяч доларів у ФІФА та Південно-Корейської футбольної асоціації. Вони призначалися для відновлення інфраструктури Гаїті.
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Однак американські слідчі вважають, що гроші були перераховані на особисті рахунки Уорнера. Через чотири роки ці гроші так і не надійшли на Гаїті.
Сам Джек Уорнер відкидає звинувачення на свою адресу
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