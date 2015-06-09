Екс-віце-президента ФІФА підозрюють у крадіжці пожертвувань для мешканців Гаїті

Уорнер відвідав постраждалу країну через кілька місяців після катастрофи, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Він зумів знайти 750 тисяч доларів у ФІФА та Південно-Корейської футбольної асоціації. Вони призначалися для відновлення інфраструктури Гаїті.

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Однак американські слідчі вважають, що гроші були перераховані на особисті рахунки Уорнера. Через чотири роки ці гроші так і не надійшли на Гаїті.

Сам Джек Уорнер відкидає звинувачення на свою адресу