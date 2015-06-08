Тимощук залишить "Зеніт" в літнє міжсезоння

Футбольний клуб "Зеніт" (Санкт-Петербург) вирішив не пропонувати 36-річному півзахиснику Анатолію Тимощуку новий контракт, повідомляє "Спорт-Експрес".

Нинішня угода українця з клубом закінчується цього літа. У минулому сезоні хавбек взяв участь у 25 матчах синьо-біло-блакитних, у 14 з яких виходив на заміну.

Тимощук виступав з 2007 по 2009 рік, вигравши з російським клубом Кубок УЄФА і Суперкубок УЄФА. Після цього він перейшов у німецьку "Баварію" (Мюнхен). У цій команді він виграв Лігу чемпіонів УЄФА, зібравши таким чином повну колекцію перемог в єврокубках. У 2013 році він повернувся до табору пітерської команди, уклавши контракт на два роки.