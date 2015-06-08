Українська команда здобула бронзу на престижному дитячому футбольному турнірі в Іспанії

В курортному місті Ісла Крістіна (Іспанія)завершився дитячий футбольний турнір Ісла Крістіна Кап-2015, де українська команда посіла 3-є місце.

Команду "Футбол Кідс" представляли 14 хлопців (віком від 5 до 8 років), які за тиждень підготовки до змагань встигли провести декілька тренувань та один товариський матч, в якому зіграли внічию з місцевою командою - 1:1.

В самому турнірі, на груповій стадії, українці після важкого першого матчу проти господарів поля з "Ісла Крістіна" (поразка 0:6) змогла здобути 4 очки перемігши "Солеа" з рахунком 3:1 та зігравши внічию з "Вістазулом" 1:1. Таким чином, українці посіли 2-ге місце й отримали право виступити у півфіналі.

У півфіналі наша команда протистояла колективу "Альберто Магно", з яким зіграла внічию в основний час (1:1), проте, поступилася у серії пенальті.

А в матчі за 3 місце проти "Пунта дель Кайман" гравці "Футбол Кідс" показали відмінний командний дух і змогли змінити хід гри відігравшись з 1:3 до 3:3. Після цього "камбеку" наші футболісти отримали бронзові нагороди.

Кращим голеадором у складі "Футбол Кідс" виявився Кирило Реверук, на рахунку якого 5 голів.