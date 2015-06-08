У команду кращих гравців чемпіонату України складену УЄФА увійшли 6 гравців "Динамо"

Сезон 2014/15 на Україні ознаменувався тріумфальним поверненням київського "Динамо" у флагмани місцевого футболу. Команда Сергія Реброва виграла чемпіонат і Кубок країни, що дало UEFA.com право включити відразу шестеро її футболістів в символічну збірну.

Крім того, аналітики УЄФА дали коротку анотацію всім гравцям зі свого складу.

Воротар: Олександр Шовковський ("Динамо" Київ)

Схоже, 40-річний голкіпер хоче встановити відразу декілька рекордів "всіх часів". Завоювавши свій 13-й чемпіонський титул, він провів вже 400 матчів у елітному дивізіоні України. Всього ж у складі рідного клубу СаШо виходив на поле 600 разів. Відмінно відігравши на професійному рівні черговий, 22-й сезон, ветеран ще на рік продовжив контракт з "Динамо" і може стати найбільш віковим гравцем в історії чемпіонату.

Правий захисник: Даріо Срна ("Шахтар" Донецьк)

Капітан гірників який рік не має рівних в цьому амплуа і в свої 33 не втрачає ні амбіцій, ні мотивації. Срна вважається зразковим фланговим виконавцем, вміло поєднує оборонні функції з виходом в атаку. Найвищою мірою командний гравець, він завжди готовий повести за собою партнерів. Тонко відчуваючи ритм і градус гри, хорват також славиться здатністю перекрутити ситуацію і розбалансувати суперника психологічно.

Центральний захисник: Александар Драгович ("Динамо" Київ)

Одного з найталановитіших гравців нового покоління збірної Австрії насамперед характеризують надійність і дисципліна. Його головні козирі - відмінне читання гри, чіпкість і котяча пластика, що дозволяє накривати один в один навіть найбільш вибухових форвардів. Як для центрбека 24 роки - досить молодий вік, але за два сезони в Києві уродженець Відня додав настільки, що вже є трансферною метою найсильніших європейських клубів.

Центральний захисник: Домагой Віда ("Динамо" Київ)

Універсальний футболіст встиг у минулому сезоні пограти на обох флангах, а коли було необхідно - і в центрі оборони. При цьому його ККД залишався стабільно високим. Більше того, саме на рахунку 26-річного хорвата переможні голи у ворота "Шахтаря" та "Дніпра", який став у підсумку чемпіонським. На цю ж саму номінацію претендував ще один динамівець Євген Хачеріді, але в минулому сезоні через травми у його послужному списку набралося лише 13 матчів прем'єр-ліги.

Лівий захисник: В'ячеслав Шевчук ("Шахтар" Донецьк)

Вже не перший рік однозначно кращий лівий бровочник чемпіонату України. У свої 36 Шевчук ще не має реальних конкурентів у цій позиції. Швидкість і витривалість однокласника Анатолія Тимощука з луцької "Волині" настільки вражаючі, що про завершення його кар'єри ніхто навіть не думає. Корисність Шевчука не викликає сумнівів не тільки в клубній команді, але і в збірній країни, де він також незамінний.

Опорний півзахисник Сергій Рибалка ("Динамо" Київ)

Для 25-річного вихованця харківського "Арсеналу" нинішній сезон став не тільки дебютним на вищому рівні, але і проривним. Хоча в 2009 році, вже будучи динамівцем, він став чемпіоном Європи серед юнаків до 19 років, до минулого літа у Рибалки не було шансу заявити про себе. Лише під орудою Реброва він отримав місце в складі, відразу ж став гравцем "основи". По ходу сезону помітно додав у конструктивних діях, заслуживши і перший виклик у національну збірну.

Правий півзахисник: Андрій Ярмоленко ("Динамо" Київ)

Найрезультативніший гравець чемпіонату України за системою "гол+пас" (14+12) був визнаний кращим футболістом країни минулого року. Довгий час йому дорікали, і цілком заслужено, що він грає тільки лівою ногою. Останнім часом 25-річний Ярмоленко виправив цей недолік, відчутно додавши в техніці і швидкісному дриблінгу, що тут же вивело його в розряд потенційних зірок європейського масштабу.

Центральний півзахисник: Алекс Тейшейра ("Шахтар" Донецьк)

Став ключовим виконавцем в ансамблі Мірчі Луческу після відходу з команди Фернандіньо, Вілліана і Генріха Мхітаряна. У минулому сезоні бразилець проявив себе як невтомний лідер, готовий невтомно виконувати на полі тренерські задуми. Претендент на звання кращого гравця чемпіонату став найсильнішим у суперечці бомбардирів (17 голів). Його можливий відхід із "Шахтаря" значно знизить атакуючий потенціал донеччан.

Лівий півзахисник: Євген Коноплянка ("Дніпро" Дніпропетровськ)

Найцінніший футболіст "Дніпра" і один з трьох найбільш затребуваних представників чемпіонату України на міжнародному ринку. Початок сезону, як і перші місяці весни, вийшли у нього кілька змащеними з-за травм, але, знаходячи форму, 25-річний Коноплянка тут же нагадував про себе. Чудовий дріблер, він не припиняє відточувати техніку, що дозволяє йому розрізати, як ніж масло, будь-по насиченості оборону. Його контракт з дніпропетровцями закінчується 30 червня.

Атакуючий півзахисник Ерік Бікфалві ("Волинь")

Чергове відкриття наставника "Волині" Віталія Кварцяного, проклав дорогу у великий футбол таким гравцям, як Тимощук, Шевчук, Хачеріді... Разом з бразильцем Тейшейрою 27-річний румун розділив лаври кращого бомбардира, при тому, що більшу частину своїх забив 17 голів за рахунок індивідуальної майстерності. Швидше за все, влітку змінить команду, поповнивши склад одного з найсильніших клубів України.

Нападник: Артем Кравець ("Динамо" Київ)

Повернувся у великий футбол після п'ятирічної посилання в резервісти, щедро віддячивши Реброва за довіру. Втім, якби він хоча б половину моментів, то легко і з великим запасом сів би на бомбардирському троні. Проте навіть така реалізація не завадила Кравцю забити в 24 іграх чемпіонату 15 м'ячів і заявити про себе в контексті збірної України. Незабиті м'ячі компенсував наполегливістю і великим обсягом роботи.

Тренер: Сергій Ребров ("Динамо" Київ)

Його команда пройшла дистанцію на одному диханні, захопивши лідерство вже в 10-му турі. У киян позитивний баланс з головними конкурентами: дві перемоги над "Дніпром", перемога і нічия з "Шахтарем", краща різниця забитих і пропущених м'ячів (65:12), і жодної поразки в сезоні - 20 перемог при шести нічиїх. Прийнявши "Динамо" в травні 2014-го, Ребров швидко знайшов спільну мову з підопічними, хоча і не потурав нічиїм примх. Реанімував гравців, в яких вже мало хто вірив, і сміливо давав шанс молодим.

Як повідомляв УНІАН, київське "Динамо" завершило сезон з 10-очковим відривом від основного переслідувача - донецького "Шахтаря". 3-е місце і бронзові медалі у дніпропетровського "Дніпра".