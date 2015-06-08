Легкоатлет Пісторіус, який убив свою дівчину, вийде з в'язниці достроково цього літа

Південноафриканський легкоатлет-ампутант Оскар Пісторіус, засуджений за вбивство своєї дівчини Реви Стенкамп, вийде з в'язниці за УДЗ до кінця серпня, повідомляє агентство Рейтер з посиланням на члена сім'ї спортсмена.

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"Оскар буде звільнений за УДЗ до кінця серпня", — наводить агентство слова члена сім'ї.

Агентство АП зазначає, що верховний апеляційний суд розгляне апеляцію прокуратури в листопаді. Передбачається, що з серпня по листопад Пісторіус може перебувати під домашнім арештом, повідомляє РИА Новости.

Якщо суд скасує попереднє рішення, то легкоатлету може загрожувати мінімум 15 років в'язниці.

Пісторіус був визнаний не винним в умисному вбивстві Стенкамп, але винним в ненавмисному вбивстві, за що 21 жовтня 2014 року був засуджений до п'яти років тюремного ув'язнення. Пізніше прокуратура оголосила, що оскаржила і вердикт і вирок. У грудні суд прийняв до розгляду апеляцію прокуратури.

Трагедія в будинку Пісторіуса сталася в ніч на 14 лютого 2013 року. Він убив Стенкамп, прийнявши її за грабіжника і зробивши кілька пострілів у зачинені двері туалету. Дівчина отримала смертельні поранення в область голови, рук і грудей.