"Манчестер Юнайтед" очолив список найдорожчих футбольних клубів світу

«Манчестер Юнайтед» став найдорожчим футбольним клубом світу і першим, чия вартість бренду перевищила $1 млрд, повідомляється в прес-релізі за підсумками дослідження Brand Finance.

Англійський клуб, який піднявся в рейтингу з 3-го на 1-е місце оцінюється в $1206 млн. Німецька «Баварія» (Мюнхен), що опустилася з 1-го на 2-е місце, оцінюється в $933 млн, а перейшовший з 2-го на 3-е місце іспанський «Реал» (Мадрид) — $873 млн. Цікаво, що до четвірки найбагатших брендів входять два клуби з Манчестера. Бренд «Сіті» оцінюється в $800 млн.

Крім того, до десятки найбагатших також входять «Челсі» (Англія) — $795 млн., «Барселона» (Іспанія) — $773 млн., «Арсенал» (Англія) — $703 млн., «Ліверпуль» (Англія) — $577 млн., «Парі Сен-Жермен» (Франція) — $541 млн. і «Тоттенхем» (Англія) — $360 млн.

Цікаво, що в сезоні 2014/15 МЮ не виграв жодного титулу, зокрема, зайнявши 4-е місце в чемпіонаті англійської Прем'єр-ліги. В єврокубках команда не брала участі, так як в сезоні 2013/14 посіла лише 7-е місце в підсумковій таблиці АПЛ.

Жоден з українських клубів в Топ-50 світового рейтингу не входить.