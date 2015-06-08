Тенісистка Світоліна встановила новий рекорд України у рейтингу WTA

20-річна харків'янка завдяки виходу в чвертьфінал Ролан Гаррос піднялася на 17-е місце у світовій класифікації, повідомляє Тенісний портал України.

Так високо в рейтингу WTA ще не піднімався ніхто з українських спортсменок. Попередній рекорд - 19-а позиція - встановила в квітні 2008 року киянка Альона Бондаренко.

Відзначимо, що в травні 2015-го Світоліна повторила цей рекорд.

Леся Цуренко на цьому тижні займає 66 сходинку (опустилася на 2 позиції). Катерина Бондаренко піднялася на 117-е місце (+21) і стала третьою ракеткою України. До речі, Катерина - перша представниця України, кому вдалося вийти у чвертьфінал турніру Великого Шолома (у 2009-му році вона грала в чвертьфіналі Відкритого чемпіонат США).

Марина Заневська - на 138-му місці, Катерина Козлова - на 149-му (дончанка втратила очок і призових, зароблених на турнірах, починаючи з Дубая).

Крім того, відзначимо, що 16-річна киянка Ольга Фрідман встановила новий особистий рекрд - 484 місце.

Кращими серед українок у парному розряді є: Ольга Савчук (61), Людмила Кіченок (62) і Надія Кіченок (67).

У чоловічому рейтингу кращим серед українців залишається Сергій Стаховський, який піднявся на 49-е місце (+5). Олександр Долгополов опустився на 75-й рядок (-6). Ілля Марченко на цьому тижні займає 119-у позицію (+8), Денис Молчанов - 272 (+7), а Владислав Манафов - 438 (-20).

Як повідомляв УНІАН, переможцем Відкритого чемпіонату Франції в жіночому одиночному розряді стала Серена Вільямс (США), завоювавши 20-й титул турнірів серії "Великого шолома" в кар'єрі. Чоловічий турнір виграв Станіслас Ваврінка (Швейцарія), який у 2-й раз став переможцем змагання серії "Великого шолома".