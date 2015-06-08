"Дніпро" зайняв 16-е місце в рейтингу УЄФА за підсумками єврокубкового сезону 2014/15

Фіналіст Ліги Європи набрав у цьому сезоні 21 бал в залік рейтингу, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Дніпропетровська команда, зокрема, випередила донецький "Шахтар" (20-е місце), російський "Зеніт" із Санкт-Петербурга (21), київське "Динамо" (22) і московське "Динамо" (23).

Кращим клубом сезону, зрозуміло, стала іспанська "Барселона", що виграла Лігу чемпіонів УЄФА. А от фіналіст ЛЧ італійський "Ювентус" з Турину лише замкнув трійку найсильніших, пропустивши вперед мадридський "Реал", який туринці обіграли в півфіналі. Цікаво, що переможець Ліги Європи іспанська "Севілья" зайняла 4-е місце в рейтингу року.

У загальному рейтингу, що враховує результати за останні 5 сезонів (10/11 - 14/15), "Реал" йде на 1-му місці, "Барселона" - на 2-му, а "Ювентус", що тільки цього року успішно виступив у єврокубку, займає лише 14-е місце. Трійку найсильніших у "великому" рейтингу замикає німецька "Баварія" (Мюнхен).

"Дніпро" в загальному рейтингу займає 36-е місце, пропустивши вперед "Шахтар" (18) і київське "Динамо" (27).