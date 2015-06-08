На Чемпіонаті Європи зі стрибків у воду виступлять 10 українців

Тренерська рада Федерації зі стрибків у воду України визначила склад команди на чемпіонат Європи.

За медалі європейської першості змагатимуться 10 українських спортсменів, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України. Склад команди виглядає таким чином: жінки - Ганна Красношлик, Анна Письменська, Юлія Прокопчук, Влада Таценко, Анастасія Недобега, Олена Федорова; чоловіки - Максим Долгов, Олександр Горшковозов, Ілля Кваша, Олег Колодій. Чемпіонат Європи 9 по 15 червня прийматиме Росток (Німеччина). В турнірі братимуть участь найсильніші стрибуни у воду з 19 країн континенту.

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