Дві українські волейбольні команди зіграють в єврокубках сезону 2015/16

Серед учасників змагань будуть чемпіони України серед чоловіків - харківський "Локомотив", і серед жінок - "Хімік" з Южне, повідомляє офіційний сайт CEV.

Обидві команди через низький рейтинг України не потрапили в Лігу чемпіонів, але отримали право поборотися за другий за значимістю CEV cup.

Зокрема, вже відомо, що "Локомотив" в 1/16 фіналу єврокубка проведе матчі зі словацькою командою "Мирад" (Прешов). Ігри відбудуться в період 3-5 і 17-19 листопада. "Локомотив" матч-відповідь проводить у гостях. У свою чергу, волейболістки "Хіміка" на стадії 1/16 фіналу зіграють з французьким "Нантом". Жіночий турнір почнеться трохи раніше, ігри відбудуться орієнтовно 27-29 жовтня і 10-12 листопада. Згідно з жеребкуванням "Хімік" матч-відповідь проведе на своєму майданчику.

У третьому за значимістю Кубку виклику українські команди не заявлялися.

На даний момент Україна в чоловічому рейтингу займає 21-е місце, в жіночому - 16-те. Обидва рейтинги очолюють Росія, Італія (друга в чоловічому, третя - в жіночому) і Сербія (друга - в жіночому, третя - в чоловічому).