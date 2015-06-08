Українські дзюдоїсти завоювали 3 медалі на European Open-2015
12:56, 08 червня 2015Спорт
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У Мінську (Білорусь) завершився турнір з дзюдо European Open-2015, де українські спортсмени вибороли три нагороди.
Шушана Гевондян (з кубком) виявилася найсильнішою у ваговій категорії до 57 кг. / noc-ukr.org
На рахунку нашої команди - золото та дві бронзи, повідмоляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.
Медаль найвищого ґатунку у скарбничку збірної України принесла Шушана Гевондян, яка у ваговій категорії -57 кг не залишила жодних шансів своїм суперницям. Зокрема. у фіналі вона перемогла Джоанну Мюллер з Німечиини.
Бронзові нагороди на рахунку Кеджау Ньябалі (-90 кг) та Дмитра Лучина (-100 кг).
Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав наших дзюдоїстів та тренерський склад збірної з прекрасним виступом, відзначивши справжній бійцівський характер українців та побажавши нових звершень та успіхів на шляху до олімпійського Ріо-де-Жанейро.
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